Zaccheroni consiglia il Milan: “Ecco cosa deve fare la società”

NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni compie oggi gli anni, e per festeggiare il Milan lo ha video-chiamato e pubblicato l’intervista sui social. L’ex allenatore rossonero ha raccontato alcuni aneddoti del passato e consigliato l’attuale società rossonera.

Zaccheroni ha raccontato lo Scudetto vinto nella stagione 1998/99: “Ho sempre sottolineato che senza Maldini e Costacurta, non quanto in campo ma dentro lo spogliatoio, non saremmo mai riusciti a conseguire un risultato così complesso. Nel ’98 ho avuto la fortuna di non avere una società che mi mettesse sotto pressione. Galliani, appena arrivato, mi ha detto di entrare nelle coppe, perché eravamo fuori da due anni”.

Ancora Mister ‘Zac’ sul Milan attuale: “Il Milan mi sembra che voglia puntare su dei giovani, ma penso che i giovani vadano bene con dei giocatori esperti, altrimenti è difficile ottenere risultati. Penso che questa società debba spiegare tutto bene ai tifosi, che mi sembrano molto pazienti. La maglia del Milan pesa molto di più di quella dell’Inter, e anche i giocatori di personalità li ho visti in difficoltà ad entrare in campo, quindi immaginate sui giovani”.

