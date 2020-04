Ibrahimovic torna a parlare: “Milan? Vi svelo il mio futuro”

NEWS MILAN – Torna a parlare Zlatan Ibrahimovic. In questo periodo di stop causa coronavirus, in molti hanno scritto e parlato del suo futuro al Milan. Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni del portale svedese Svenska Dagbladet.

Ibrahimovic, secondo molti, potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. Ma ecco le sue parole: “Vediamo, non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Chi avrebbe potuto prevedere questo Coronavirus? Dobbiamo provare a goderci la vita. Voglio continuare a crescere, e poi penso non solo a me stesso e al mio calcio, ma a tutto ciò che mi circonda: la mia famiglia e la parte mentale. Il calcio è la mia carriera, ma c’è molto di più. Voglio migliorare e trasmetterlo alle persone intorno a me”. Futuro da dirigente? O addirittura allenatore? Cosa ‘nasconde’ Ibra?

Sul coronavirus: “Ha iniziato a diffondersi anche nel mondo del calcio, di conseguenza hanno chiuso tutte le strutture sportive. Chiusura di tutti i campionati è stata tragica, ma dobbiamo tutti rispettare le regole ed essere pazienti. Servirà una soluzione che faccia del bene a tutti, la salute è la cosa più importante“.

Ibrahimovic è anche partner del club svedese Hammarby: “Voglio imparare qualcosa di nuovo sul calcio da una prospettiva diversa. Contribuirò dal questo lato, non sul campo di calcio

