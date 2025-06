Zaccheroni: “Con Galliani mai parlato di calcio. Vi svelo una cosa su Shevchenko”

Il rapporto con Galliani: “Ci tengo a precisare che io e Adriano non abbiamo mai parlato di calcio. Non ho mai fatto campagna acquisti, io mi limitavo a dare pareri: Berlusconi mi chiese di andare a vedere Shevchenko contro l’Arsenal. Mi portai il mio assistente, vedemmo la partita e tornammo a casa, presentai una relazione scritta e dettagliata, in fondo gli scrissi da prendere, in stampatello subito, sottolineato cinque volte. Non so se a livello economico sia stato un affare, a livello sportivo sì. Oggi mi chiama papà: solo lui e Stankovic mi chiamano così, li considero dei figli”.