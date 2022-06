Zaccardo: “Simpatizzo Milan, felice sia tornato ad alti livelli”

Cristian Zaccardo , ex difensore anche del Milan tra le altre, ha parlato dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni a 'TMW': "Sono simpatizzante milanista , avendoci anche giocato, sono felice che siano tornati ad alti livelli . Maldini e Massara hanno fatto grandi cose ma i tifosi si aspettano sempre di più e credo debbano comprare giocatori funzionali al progetto. Il mercato deve ancora decollare . Ci sono meno movimenti, più mirati, ma speriamo che tornino presto in Italia grandi calciatori".

Poi Zaccardo ha detto la sua a proposito di Khvicha Kvaratskhelia, georgiano neo-acquisto del Napoli. Il talentuoso calciatore era stato accostato anche ai rossoneri qualche mese fa. Ora il salto in una squadra importante ed in un campionato competitivo come la Serie A. Queste le parole di Zaccardo, sempre ai microfoni di 'TMW': "Kvaratskhelia? Lo seguo da due anni, l'ho visto giocatore nel 2020 e mi ha subito impressionato. Spero possa diventare uno dei più bravi del suo ruolo: ha personalità e testa sulle spalle. A chi lo accosterei? Strappa, corre tanto e ha un gran dribbling, ce ne sono pochi in Italia. Penso a Leao, spero possa diventare decisivo per il Napoli". Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?