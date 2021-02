Zaccardo: “Serve equilibrio e cercare di ripartire” | Milan News

Zaccardo sul Milan: “I momenti negativi capitano a tutti”

Cristian Zaccardo, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato del momento no che sta attraversando il Milan. “Il Milan ha giocato in Coppa, l’Inter no. Questo può incidere per il finale di campionato. La lotta resta comunque aperta e può succedere sempre di tutto. Quando giochi contro Inter o Juventus ci sta perdere. Serve equilibrio e cercare di ripartire. I momenti negativi capitano a tutti, con la giusta lucidità si può tornare a fare quello di prima”.

Zaccardo è un ex difensore e allenatore di calcio. In carriera ha vestito le maglie, tra le tante, di Palermo, Parma e Milan. Con la Nazionale italiana ha vinto i Mondiali del 2006 in Germania.