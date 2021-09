Zaccardo: “Scudetto? Milan candidato. Tonali patrimonio del nostro calcio”

L'ex difensore rossonero Cristian Zaccardo parla del Milan come seria candidata alla vittoria dello scudetto. Queste le dichiarazioni

L'ex difensore rossonero Cristian Zaccardo parla del Milan come seria candidata alla vittoria dello scudetto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Nessuno poteva immaginare che la Juventus potesse avere due punti in quattro partite. Ha giocato molto bene nel primo tempo, poi il Milan ha trovato il pareggio e poteva vincere la partita. La Juve sta mostrando dei limiti e alla lunga i punti persi peseranno. La strada è in salita".