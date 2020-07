Zaccardo: “Pioli, conferma meritata. Spero che Ibrahimovic resti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan (con 17 presenze ed un gol all’attivo tra il gennaio 2013 e il maggio 2015), è stato intervistato dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘ e si è soffermato a parlare dell’attualità rossonera. Queste le dichiarazioni di Zaccardo:

Sulla conferma di Stefano Pioli: “”Ci sono state tante voci, ma alla fine i giudizi lì da il campo. Il Milan è tornato squadra; sta facendo bene. L’ambiente sta tornando compatto. Alla base di tutto ci sono i risultati, che danno entusiasmo, forza ed autostima. Pioli lo conosco come un uomo eccezionale, come allenatore lo conosciamo tutti. Sta facendo bene, gli è stato riconosciuto un merito. E poi io sono simpatizzante rossonero, quando vedo che il Milan va bene sono contento”.

Sulla possibile conferma di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: “Da tifoso me lo auguro. Poi ci sono tante componenti: progetto ed età. Ibra ha dimostrato di essere ancora un grande giocatore, non sarà il top di una volta ma spero che resti. Sembrerebbe che tutti vogliano che resti”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI PIOLI PRIMA DI MILAN-ATALANTA >>>

