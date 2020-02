Zaccardo: “Milan in Champions? Sarebbe un miracolo”

NEWS MILAN – L’ex difensore del Milan Cristian Zaccardo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue dichiarazioni sul momento dei rossoneri: “Il Milan è partito bene nel 2020, vedo la Champions come un miracolo sportivo però una piccola speranza c’è e da simpatizzate rossonero ci spero, anche se realisticamente l’obiettivo è l’Europa League”.

Su Ibra: “A livello di carisma e personalità ha inciso sui tutti i giocatori. Aumenta la concentrazione e la voglia di tutti di far bene. E’ ancora importante pur non essendo più un top come qualche anno fa”.

