Zaccardo: “Kvaratskhelia mi ha impressionato, lo accosto a Leao”

Cristian Zaccardo , ex difensore del Milan, si è detto impressionato dalle qualità del prossimo calciatore del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia . Il georgiano, a suo avviso, sa strappare e ha un grande dribbling. Poi arriva il paragone con Rafael Leao . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TuttoMercatoWeb'.

"Kvaratskhelia? Lo seguo da due anni, l'ho visto giocatore nel 2020 e mi ha subito impressionato. Spero possa diventare uno dei più bravi del suo ruolo: ha personalità e testa sulle spalle. A chi lo accosterei? Strappa, corre tanto e ha un gran dribbling, ce ne sono pochi in Italia. Penso a Leao, spero possa diventare decisivo per il Napoli".