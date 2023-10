Zaccardo: “L’Inter ha l’1% in più del Milan per vincere lo Scudetto”

Cristian Zaccardo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al confronto Scudetto tra Inter e Milan

Le parole di Cristian Zaccardo

"Il Milan è cambiato un po' quest'anno, ha comprato tanti giocatori nuovi. La partenza della squadra è stata positiva, credo che i rossoneri possano giocarsela fino alla fine in questo campionato aperto. Sulla carta forse l'Inter ha un 1% in più per vincere lo Scudetto, ma era così anche l'anno scorso".