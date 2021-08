Warren Bondo sul futuro: “Non avrei paura di andare al Milan, ecco perché”

Warren Bondo, giovanissimo centrocampista del Nancy, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro e sull'interesse del Milan

Warren Bondo, giovanissimo centrocampista del Nancy, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro e sull'interesse del Milan. Questo l'intervento ai microfoni de l''Est Republicain': "Non ho alcun desiderio di scontrarmi con l'ASNL, il mio club. Vorrei lasciare qui un buon ricordo. Non sono il tipo di persona che tiene il broncio o cerca il conflitto. Dovete ricordare che nel 2019 ho avuto la possibilità di firmare per il PSG. Non è successo e sono andato avanti. Il Milan? Molti giovani giocatori hanno fallito andando all'estero troppo in fretta, lo so. Ma allo stesso tempo, non sono il tipo che ha paura. Essere in compagnia di gente come Zlatan, Giroud, Kessie e molti altri mi aiuterebbe a progredire enormemente. Ma non siamo ancora arrivati a questo punto. Sono al Nancy, coinvolto al 100% nel progetto della squadra. L'obiettivo è quello di preparare bene la prossima partita a Caen".