Walker torna a parlare dell’espulsione di Dele Alli: “E’ intervenuto il mio cuore”

Il debutto di Dele con il Como è stato interrotto dopo 10 minuti, quando è stato espulso nel recupero del secondo tempo per un intervento imprudente su Ruben Loftus-Cheek del Milan. Un primo cartellino giallo è stato trasformato in rosso dopo una revisione al VAR, nonostante le richieste di Walker.

Walker sul caso Dele Alli: “Un po’ ingiusto, ma ha dimostrato forza” — “Volevamo 10 uomini, ma per la relazione personale che ho con Dele, per gli anni che lo conosco, per quello che ha passato - che ha detto pubblicamente ed è stato molto forte e aperto su questo - essere espulso per un intervento che non è stato davvero cinico, è stato un po’ ingiusto.”

Dopo l’espulsione con il Como, Dele ha scritto sui social: “Due anni! Non proprio come l’avevo pianificato, ma continuiamo ad andare avanti.” Nello stesso post, il 28enne ha condiviso i messaggi scambiati con Loftus-Cheek dopo la partita, in cui Dele afferma di aver “solo cercato di toccare” il tallone dell’avversario.

Walker ha aggiunto che difendersi sui social piuttosto che faccia a faccia riflette “il mondo in cui viviamo adesso”. Ha aggiunto: “L’avrei fatto io? Forse no, ma Dele pensava che fosse la cosa giusta - probabilmente per chiedere scusa ai tifosi e mostrare che non c’era nulla di malizioso in quello.”

Walker ha anche parlato nel podcast di aver raggiunto 95 presenze con l’Inghilterra durante le recenti qualificazioni per i Mondiali contro Lettonia e Albania.

“Il 100 è sempre più vicino, ed è un obiettivo enorme”, ha detto a Michael Brown. “Penso a quando ho iniziato con [Fabio] Capello. Pensare che tanti anni fa, mi dicevo in testa che volevo arrivare a 25 presenze. Poi superi le 25 e cominci a guardare le 50. Ero a 49 e sono stato espulso, e poi pensi, ‘è finita, probabilmente è tutto finito’, perché sono stato fuori dalla squadra per circa 16 mesi. Poi ottieni le 50 e ho continuato da lì.”