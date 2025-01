Walker si presenta al Milan: “Abraham mi ha aiutato a scegliere, il numero 32 è per Beckham”

Walker ha poi rivelato il motivo dietro la scelta del suo numero di maglia, il 32: “Ho scelto il numero 32 per David Beckham, un’icona nel nostro Paese.” Un omaggio a una leggenda inglese che ha scritto pagine importanti anche in Serie A con la maglia del Milan.

Con queste parole, Kyle Walker ha già conquistato una parte del cuore dei tifosi rossoneri, che si aspettano grandi cose dal suo contributo. L’esperienza internazionale del terzino sarà fondamentale per le ambizioni del Milan, sia in campionato che in Europa.