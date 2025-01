Walker: “Al Milan serve entusiamo, serve leadership in campo. Zlatan mi ha parlato…”

Kyle Walker è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan e, accompagnato da Zlatan Ibrahimovic, ha risposto a delle domande in conferenza

Kyle Walker è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il classe 1990, arrivato dal Manchester City, si è unito ai rossoneri con la formula del prestito fino al termine della stagione, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro a favore del club. Accompagnato da Zlatan Ibrahimovic, il primo rinforzo del mercato invernale del Milan si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Penso, in base a ciò che ho visto, la passione, la voglia di vincere, la pressione che dobbiamo mettere su noi stessi per vincere le partite. Poi ovviamente c'è la Champions, dove si gioca contro grandi squadre senza mancare di rispetto al Parma c'è stata una grande differenza tra il primo ed il secondo tempo. Serve entusiasmo, leadership in campo. Zlatan ha parlato di cosa è successo tra Calabria e Conceiçao ieri, ed hanno dimostrato che ci tengono".