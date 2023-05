Volpecina: “Il Napoli ha sempre dominato, tranne che contro il Milan”

Giuseppe Volpecina, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Napoli e ai match contro il Milan in Champions League

Giuseppe Volpecina, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW' in merito allo scudetto conquistato dal Napoli, sottolineando come il ragazzi di Luciano Spalletti abbiano sempre dominato in stagione, tranne che contro il Milan in Champions League. Di seguito le sue parole a riguardo.