Vocalelli: ” Il problema del Milan non era solo Fonseca. Ibrahimovic dovrebbe…”

Alessandro Vocalelli , giornalista e ospite su Radio Radio , ha commentato la situazione attuale del Milan , dopo la sconfitta di ieri contro la Dinamo Zagabria, analizzando le difficoltà della squadra e le prospettive per il futuro in Champions. Ecco, di seguito, le sue parole:

Vocalelli: "Ibrahimovic dovrebbe metterci la faccia, ma non solo col discorso alla nazione quando si é vinto la supercoppa"

“La prova provata che il problema del Milan non fosse solo Fonseca. Quando c’è stato il passaggio di consegne sembrava che Conceiçao avesse risolto i problemi, ma c’è stata solo una reazione al cambio perché Fonseca non piaceva ai giocatori. Ibrahimovic dovrebbe metterci la faccia, ma non solo col discorso alla nazione quando si é vinto la supercoppa".