Vlahovic: “Ibrahimovic? Ecco cosa mi ha scritto. Sul futuro…” | News

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Repubblica. Il centravanti ha parlato di Ibrahimovic

Salvatore Cantone

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Vlahovic, tra le tante cose ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è l'idolo del serbo, che è rimasto affascinato dalle sue giocate. Ecco cosa ha detto: "La maglia regalata da Ibra? Mi ha impressionato la dedica: "In bocca al lupo per tutto, ti auguro il meglio". L'ha scritto in serbo, la mia lingua. E' stato unico".

Sul futuro: "Non mi piace parlarne, la situazione di classifica non è delle migliori. So solo che il presidente è ambizioso e vuole la squadra in alto. In estate vediamo, sono aperto ad ogni discorso".

Sul suo lavoro in allenamento: "Ogni giorno provo qualcosa di diverso. I tiri di destro, lo stop spalle alla porta, l'uno contro uno, il dribbling. Il trucco è ripetere il movimento all'infinito. Anche Ronaldo vuole sempre migliorarsi. E' la strada del campione".

Su Haaland: " Sarò presuntuoso ma col lavoro duro e la testa giusta posso arrivare anche io. Haaland lo guardo, cerco di capire come si muove, come finalizzata. Però poi mi concentro sui miei punti forti e su quelli deboli. Non è bello per me essere alto 1 e 90 e non fare gol di testa (sorride,ndr)".