Vitali: “Milan? Pioli deve trovare la quadra, ma è una squadra importante”

Intervistato dai microfoni di Tmw, Gianni Vitali , agente di Kumbulla , ha parlato del Milan e della campagna acquisti dei rossoneri: "Milan? Sta facendo bene, anche se la sconfitta nel derby è stata estremamente pesante. Ha dato uno scossone, ovvio, ma sono primi... Contro il Newcastle in Champions meritavano di vincere, ha messo dentro giocatori funzionali, Pioli deve trovare la quadra, ma il Milan è una squadra importante per il nostro campionato".

Infine, il noto agente ha concluso parlando di alcuni colpi di mercato in Serie A: "Reijnders mi piace tanto, ma anche Loftus-Cheek ha caratteristiche importanti. Pavard alla lunga farà la differenza e Thuram è una delle sorprese, non è solito avere un impatto così importante. Non dimentichiamoci poi di Lukaku ovviamente".