Virdis: “Ibrahimovic? Non so che tipo di posizione ricopra nel Milan”

Pietro Paolo Virdis, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione che sta vivendo il Milan

Pietro Paolo Virdis , ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sulle frequenze di 'Rai Radio 1', nel corso del programma 'Radio Anch'Io Sport', soffermandosi sull'attuale situazione del Milan . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic: "Sinceramente non so che tipo di posizione ricopra Ibrahimovic, se una di comando posizione di comando o se deve rispondere a Redbird per quanto riguarda l'aspetto pubblicitario. Non so se abbia responsabilità dirette sulla prima squadra".