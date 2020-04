Virdis esalta Sacchi: “Era un vero e proprio maestro”

NEWS MILAN – Pietro Paolo Virdis, storico attaccante del Milan a metà degli anni ’80, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della diretta Youtube con il collega Andrea Longoni. L’ex bomber rossonero ha parlato di Arrigo Sacchi, uno dei più grandi allenatori della storia rossonera.

“Lui ha portato delle novità. Si facevano dei lavori atletici nella norma, ma era il lavoro tecnico-tattico che era diverso – dice Virdis -. Si lavorava in spazi stretti e per settori: c’erano sercizi per ogni ruoli e poi si faceva la partitella tattica. Con lui non si scherzava, era un vero e proprio maestro”. Intanto un altro ex tecnico del Milan è pronto a ritornare ad allenare, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓