Vink (ex allenatore Dest): “E’ uno dei terzini più tecnici in circolazione”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Gery Vink, ex allenatore di Sergino Dest ai tempi delle giovanili dell'Ajax, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sul nuovo acquisto del Milan. "Il Milan ha piazzato un bel colpo". ha detto Vink. "Dest è uno dei terzini più tecnici in circolazione, un classe duemila dall'ottimo dribbling che copre tutta la fascia e arriva sul fondo con continuità. Era così anche a 15 anni. A volte lo facevo giocare in mezzo, con il numero 10. Sotto la mia gestione ha giocato ovunque: centrale difensivo, mezzala, seconda punta, trequartista. Nei vari tornei in giro per l'Europa lui era quello che rubava l'occhio, anche più di Justin Kluivert o Sven Botman. Peccato per quel caratterino…".