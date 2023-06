Vigorelli: “Zaniolo? Il Milan sarebbe la squadra perfetta per lui”

Intervistato dai microfoni di TvPlay, Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato dei rumors riguardo proprio il suo assistito: "Siamo in arrivati in Turchia in un momento particolare. Si è ambientato subito. È un peccato non vederlo qua nel nostro campionato. Anche lui sta ultimando le vacanze e poi ha il preliminare di Champions. Anche in questo caso il mercato è lungo, vediamo cosa succede".