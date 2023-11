Vieri: “Il Milan ha problemi. La Juventus ha qualcosa che manca al Diavolo”

Una settimana importante per la Serie A e per il campionato italiano: domenica 26 novembre l'Inter e la Juventus si sfideranno per la testa della classifica. In vista della sfida, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Bobo Vieri, ex storica punta che ha fatto il bello e il cattivo tempo in Serie A. Tra i tanti argomenti anche lo Scudetto e le possibilità del Milan. Ecco le sue parole sui rossoneri.