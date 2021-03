Vieri: “Scudetto? È lotta tra Inter e Milan. I rossoneri meritano di stare lì”

Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, vede le due squadre milanesi in corsa per il titolo. Juventus secondo lui tagliata fuori

Daniele Triolo

Christian Vieri, ex attaccante di tante squadre in Serie A, tra cui Inter e Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco alcune delle dichiarazioni più interessanti di Vieri.

Sulla lotta Scudetto: "La Juventus non lo vince. L'Inter è molto più quadrata, determinata e pronta. E anche bella, da un po'. Come il Milan. Il calcio è il gioco del Diavolo: in dieci partite può succedere di tutto".

Sul Milan come candidata al titolo: "Oggi il Milan è dietro di sei punti: sono due partite, fa bene a crederci. Dopo una batosta si sono sempre rialzati: sconfitta contro il Manchester United di giovedì sera e grande vittoria a Firenze".

Ancora sulla squadra di Stefano Pioli: "Grande fame anche loro: il Milan merita di essere dov'è, altro che cadono. Sono liberi di testa e ora giocheranno una partita alla settimana".

Sui gol che avrebbe detto che avrebbe segnato Zlatan Ibrahimović: "Mi pare 20: è a 15 e ha saltato 13 partite. Un gol a partita: io non sbaglio".

Sui rischi di Ibra per il ritorno in Nazionale: "E perché? Sarà come giocare un turno di Champions o di Europa League. Si gestirà e si divertirà".

Su come finirà la corsa Scudetto e quella per la Champions League: "Dico solo questo: per lo Scudetto è un discorso tra Inter e Milan e per la Champions c'è un posto libero. Non posso pensare che la Juventus non ci vada. Se lo giocano Atalanta, Napoli e Roma". Rinnovo Donnarumma, ecco come stanno le cose >>>

