Vieri ricorda l’esperienza al Milan: “Ho fatto un errore imperdonabile”

Christian Vieri nel corso di una diretta Instagram, una delle tante in queste settimane, ha parlato anche della sua esperienza al Milan. L’attaccante ha vestito la maglia rossonera per mezza stagione, dall’estate 2005 a dicembre dello stesso anno. Ha collezionato appena 14 presenze e 2 gol. I rossoneri venivano dalla stagione precedente, nota per la disfatta di Istanbul.

Vieri non dimentica quell’esperienza, ma ammette qualche colpa: “Mi son trovato da Dio al Milan. Sono stato lì sei mesi e mi ero messo troppa ansia addosso per fare gol. Ed è una cosa controproducente. È stato un mio errore mettermi quella pressione. Non riuscivo a segnare e avevo grandi campioni accanto a me in attacco”.

"Avevo bisogno di spazio e così, dopo pochi mesi, ho chiesto di andare via per cercare di giocare e segnare". E infatti a gennaio 2006 Vieri lasciò il Milan per il Monaco, sperando di convincere Marcello Lippi a convocarlo per i Mondiali 2006, senza riuscirci. In Francia collezionò 11 presenze e 5 gol. L'estate successiva tornò in Serie A, giocando per Atalanta, Fiorentina, e poi chiuse la carriera tornando ancora a Bergamo.