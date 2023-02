Vieri: “Origi? Non gioca mai, se poi gli dici di stare pure su Calhanoglu…”

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Christian Vieri ha parlato del derby vinto ieri dall'Inter contro il Milan: "Derby triste secondo me. L'Inter ha dominato il primo tempo, zero partita da parte del Milan. Secondo me l'Inter doveva chiuderla nel primo tempo perché poi rischi, anche contro il Milan che non sta bene perché può sempre succedere tutto. Secondo tempo triste, partita bruttissima. L'Inter ha uno squadrone, poteva e doveva fare più gol perché ieri è stata superiore".

"Lautaro ha fatto la sua miglior partita degli ultimi tre anni. L'Inter ha una squadra molto più forte del Milan, anche guardando in panchina: aveva Lukaku, De Vrij, Brozovic e Dumfries. L'Inter deve fare di più, non esiste stare a -13 dal Napoli. Hai perso con l'Empoli, devi fare di più. Sul Milan non mi è piaciuto Origi su Calhanoglu, non puoi perdere un attaccante. Già che non gioca mai, se poi gli dici di stare su Calhanoglu... Quando vai avanti? Il Milan non ha mai passato la metà campo. Il Milan non sta bene, poi può giocare 4-3-3, 3-5-2. Quando i giocatori non sono in buone condizioni fai fatica", ha detto Vieri. Milan, da Dest a Origi: ecco chi potrebbe dire addio a giugno dei nuovi.