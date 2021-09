Vieri: “Milan, ti serviva Giroud. Coppia con Ibrahimovic? Si può”

Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato di Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic e anche Gianluigi Donnarumma alla 'rosea'

Daniele Triolo

Christian Vieri, ex attaccante che, in Serie A, ha vestito anche la maglia del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Queste alcune dichiarazioni di Vieri con riferimento alla squadra rossonera.

Vieri sulle qualità migliori di Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan: "Mestiere, lavora per la squadra e fa gol: quello che serviva al Milan. E i commenti sui suoi 34 anni sono roba che si sente solo in Italia".

Vieri sulla possibile coppia d'attacco del Milan composta da Giroud e da Zlatan Ibrahimovic: "Ibra se sta bene, gioca: dunque, nel caso, il Milan giocherà in modo diverso. Poi bisognerà vedere quante partite riuscirà a fare: ha pur sempre 40 anni. Lui si deve gestire, non può giocare ogni tre giorni: l’importante è che quando lo fa, possa farlo al massimo. Ma non dimentichiamo mai una cosa: la svolta del Milan c’è stata grazie ai gol, all’esperienza e alla personalità di Ibra".

Vieri sul 'tradimento' di Gianluigi Donnarumma al Milan: "Il calcio è un lavoro e io rispetterò sempre le decisioni di chi guarda al proprio futuro: possono piacere o no, ma non vanno giudicate. E Gigio è andato al PSG, oggi probabilmente la squadra più forte del mondo e che ha tutto per vincere la Champions League, anche se il calcio è maledetto e un po’ di fortuna ti serve sempre".

Vieri sulle prime gare in panchina di Donnarumma con il PSG: "Sa quanti anni ha Gigio? Ventidue, e ne giocherà altri ventidue. Mauricio Pochettino non è stupido: lo inserirà piano piano ma lo farà, perché sa che il PSG ha preso il portiere del futuro. Il portiere che sarà il più forte del mondo". Rinnovo Kessié, ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso >>>