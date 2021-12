Vieri: “Milan, puoi andare fino in fondo. Ibra resta una sentenza”

Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimović

Daniele Triolo

Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter ma anche del Milan nei primi mesi della stagione 2005-2006, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Parlando del campionato di Serie A in corso, Vieri ha indicato nei nerazzurri di Simone Inzaghi i favoriti per il titolo ("Hakan Çalhanoğlu è straordinario", ha detto Bobo) e, in sostanza, ha fissato già le prime quattro posizioni in classifica, utili per un piazzamento in Champions League.

"Dietro non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta", ha detto Vieri, il quale, poi, interrogato più nello specifico sulle vicende di casa Milan, si è soffermato su Zlatan Ibrahimović. "È invecchiato come tutti i 40enni - ha esordito l'ex centravanti della Nazionale Italiana al 'CorSera' -. Ma la palla giusta la butta ancora dentro con regolarità. Certo, non gli devi chiedere di correre tutta la gara. Non può farlo. Ma resta una delle sentenze nelle aree avversarie. È ancora in grado di intimidire qualsiasi difesa".

Infine, parlando delle chance del Milan di Stefano Pioli di arrivare fino in fondo a lottare per il titolo, Vieri ha detto: "Sì, sono sicuro. Lo ha dimostrato anche ad Empoli, vincendo su un campo difficile. Appena ha recuperato alcuni giocatori importanti - Theo Hernández su tutti - la musica è cambiata. Giocano sempre per vincere, attaccano, in due anni hanno acquisito una mentalità importante. Quello del Milan è un calcio intenso, veloce. E Franck Kessié, in particolare, è fondamentale: deve giocare sempre su questi livelli". Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>