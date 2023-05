Vieri: “Milan meglio nel secondo tempo, l’Inter è forte a centrocampo”

Durante il consueto appuntamento con la BoboTv, su Twitch, Christian Vieri ha parlato del match di Champions League tra Milan e Inter: "Primo tempo Inter da 10. Poi mi piacciono tantissimo i tre centrocampisti nerazzurri che ti danno sempre l'impressione di poter andare a far gol. L'Inter è forte a centrocampo. Ce ne sono 4 per tre ruoli e sono forti, forti, forti. Ma ad un livello anche da giocare in Europa. Hanno una grande tecnica, sono bravi, hanno sempre il controllo e quei due davanti ieri hanno giocato bene, sono bravi".