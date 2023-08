Vieri: “Juventus e Inter hanno due squadroni, il Milan è ancora sotto”

Christian Vieri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione di Inter, Juventus e Milan

Le parole di Christian Vieri

"La Juventus deve giocare tutti gli anni per vincere lo scudetto. Deve lottare per il campionato e le Coppe, come l'Inter e il Milan. Hai i giovani, ma da 40 milioni. Sono uno di poche scuse, la Juve ha uno squadrone, come l'Inter. Il Milan è un pochettino sotto le altre due, bisogna aspettare i giovani". LEGGI ANCHE: Milan, pronto il sostituto di Krunic >>>