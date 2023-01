Vieri: “Inter e Milan stanno bene, sono entrambe squadre forti”

L'evento più atteso del mese di gennaio per quanto riguarda il calcio italiano si sta per avvicinare. La Supercoppa è alle porte e Milan e Inter si stanno preparando al meglio per giocarsi il primo trofeo della stagione. In merito alla partita è intervenuto Christian Vieri, il doppio ex, che ha sottolineato come le due squadre siano entrambe molto forti. Di seguito le sue parole.