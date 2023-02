Vieri: “L’Inter è monotona, poteva prendere Dybala gratis”

Intervenuto nel suo programma, la Bobo TV, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni criticando apertamente la monotonia dell' Inter . L'ex attaccante ha sottolineato come i nerazzurri hanno deciso di pagare Alexis Sanchez per andarsene, piuttosto che prendere a parametro zero Paulo Dybala . Di seguito le sue parole.

Le parole di Christian Vieri sull'Inter

“L'Inter non può perdere punti in queste partite per quanto è forte: deve vincere 2-3 a 0, punto. Se io sono Lukaku o Lautaro, vado a Monza e faccio tripletta: deve essere così. Quest'anno hanno pagato Sanchez per andare via, potevi prendere Dybala gratis: ci vogliono questi giocatori, la squadra è monotona". Calciomercato Milan – Maldini punta un attaccante del Real Madrid