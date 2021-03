Vieri: “Il Milan è incredibile, dimostra di essere una squadra” | News

Vieri sul Milan: “Ero sicuro che avrebbe vinto a Verona”

Intervenuto durante la Bobo TV, Christian Vieri ha parlato del Milan dopo la vittoria contro il Verona. “Non è facile giocare al Bentegodi, ma ero sicuro che il Milan avrebbe vinto contro il Verona. I rossoneri sono incredibili, stanno dimostrando di essere una squadra. A Roma sono andati a pezzi e hanno vinto, col Verona sembravano a pezzi e hanno vinto anche in quell’occasione”. Intanto Donnarumma non ha ancora rinnovato: il PSG è in agguato.