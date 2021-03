Calciomercato Milan – Il PSG in pressing su Donnarumma | News

Milan, il PSG interessato a Donnarumma

La storia tra Gigio Donnarumma e il Milan potrebbe finire al termine di questa stagione. Con il contratto in scadenza a giugno e con un rinnovo che tarda ad arrivare, i rossoneri potrebbero perdere il portiere classe ’99 a parametro zero. La società rossonera ha già fatto una proposta all’entourage di ‘Gigio’, Mino Raiola, offrendo un contratto quinquennale a 7.5 milioni di euro a stagione. Il noto procuratore, invece, chiede un rinnovo di due anni a 10 milioni annui. Un po’ troppo per il club di via Aldo Rossi ma che, con un ulteriore sforzo, potrebbe rilanciare a 8.5 milioni.

Nel frattempo, il PSG si sta facendo ingolosire da questa opportunità di mercato. Leonardo, intenzionato a portare Donnarumma a Parigi, pare aver iniziato un dialogo con lo stesso Raiola. In attesa di capire come si evolverà la situazione, il portiere rossonero ha sempre espresso il suo amore verso il Milan e vorrebbe continuare la sua carriera con la maglia rossonera. Intanto Maldini pensa a Diego Costa come prossimo acquisto per rinforzare l’attacco.