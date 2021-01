Vieri elogia il Milan: “Vincono tutte le partite” | News

Vieri sul Milan: “Grande reazione dopo il ko contro la Juve”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Vieri, direttamente dal suo canale Twitch durante una diretta, ha speso parole al miele per il Milan. L’ex bomber azzurro ha elogiato il grande lavoro che tutti stanno svolgendo all’interno dello spogliatoio e spiega perché i rossoneri sono ancora al comando della classifica. “Nessuno si aspettava un Milan così, ma è quasi finito il girone d’andata e sono ancora primi. Hanno reagito bene dopo la sconfitta contro la Juve vincendo facilmente le ultime due partite di campionato. I ragazzi di Pioli vincono perché lottano, corrono e hanno fame. Sono primi meritatamente, è una grande squadra e ha un grande bomber come Ibra. E ora hanno anche un Mandzukic in più”.

“Bobo” è stato un grande attaccante, ha vestito tante maglie sia in Serie A che in Europa. Tra le numerose squadre in cui ha giocato c’è anche il Milan, anche se la storia con i rossoneri è durata poco: per lui si contano solo 8 presenze e un gol. La sua immagine può essere legata all’Inter, squadra nella quale ha militato per sei stagioni segnando 103 reti in 144 apparizioni. Con la maglia dell’Italia, invece, ha vinto gli Europei Under 21 in Francia, mentre con la Nazionale maggiore è stato uno dei protagonisti indiscussi dei primi anni 2000. Per lui 49 presenze e 23 gol in azzurro.

Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>