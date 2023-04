Vieri risponde a Cassano: “Il Milan ha tolto certezze al Napoli”

Intervenuto ai microfoni della BoboTv, su Twitch, Christian Vieri ha voluto rispondere alle parole di Antonio Cassano, il quale ha spiegato che la vittoria per 0-4 del Milan sul Napoli non sia stata una partita veritiera. In controtendenza al suo collega, infatti, Vieri ha parlato di una squadra rossonera ritrovata e che può fare molto male ai ragazzi di Luciano Spalletti: "Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra, però dall’altro lato c’è il Milan, il diavolo. Il Milan ha tolto certezze al Napoli, che ha preso una fiammata clamorosa. Adesso il Napoli sa benissimo che il Milan gli può fare veramente male. Leao stratosferico, primo goal da punta, grande partita anche a sinistra". Milan, l'importanza di Bennacer nella rosa di Pioli >>>