Vierchowod: “Ho fermato Van Basten. Quelli di oggi non farebbero paura”

L'ex difensore Pietro Vierchowod ha parlato della differenza tra gli attaccanti dei suoi tempi e quelli di oggi. Per uno che ha marcato Marco Van Basten e tantissimi altri campioni del passato non ci sarebbero problemi con gli attaccanti di oggi. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Le parole di Vierchowod

"Questi dovrebbero farmi paura? Non lo so. Mi piace Osimhen, con quelle leve. Io però ho marcato Van Basten e non mi ha mai segnato su azione. Ho giocato contro Boninsegna e Sheva. E Bettega, Pulici, Paolo Rossi, Altobelli, Pruzzo e Careca, Rummenigge, Batistuta, Weah. E anche Vieri e Inzaghi. A 40 anni ho fermato due volte il Fenomeno Ronaldo, ha segnato solo su rigore. Dai, per favore…".