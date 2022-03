Vierchowod: “Kessié? Il Milan perde tanto, era fondamentale” | News

Pietro Vierchowod, ex calciatore tra le tante anche del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'addio di Franck Kessié

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Pietro Vierchowod ha parlato dell'addio al Milan di Franck Kessié. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan perde davvero tanto perché era fondamentale per il centrocampo. Era un giocatore determinante per i rossoneri, nei suoi inserimenti e nella sua continua corsa instancabile. Più che approvare la decisione posso capire che se il ragazzo voleva andare via ci sta accettare la sua volontà. Sarebbe stato un errore trattenerlo contro voglia". ESCLUSIVA PM: Moggi: "Ibra? Fossi nel Milan lo terrei. Sull'Inchiesta Prisma..."