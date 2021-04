Vierchowod: “Il Milan è tornato una squadra normale” | News

Pietro Vierchowod, ex difensore del Milan, ha parlato del momento delicato che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli

Pietro Vierchowod, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. In primo piano ovviamente il momento delicato che sta attraversando il Milan. Ecco cosa ha detto: "Il Milan ha cominciato a correre da dopo il lockdown ed è andato bene fino a dicembre. Da più di un mese e mezzo è tornata una squadra normale, la forza fisica è calata, è venuto a calare Ibrahimovic e tutto questo si è ripercosso sulla squadra. Le altre sono cresciute e loro sono calati. Ecco perché si sta perdendo terreno. Se non hai forza, ti mettono in difficoltà anche le squadre piccole". I bookmakers fanno sognare i tifosi del Milan: ecco le quote sugli arrivi di Ilicic e Sergio Ramos