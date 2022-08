Vicenza-Milan, Rolfini: “Bel confronto, i rossoneri sono il top in Italia”

Alex Rolfini, attaccante del Vicenza in gol contro il Milan ieri in amichevole, ha commentato la sfida con i rossoneri persa per 1-6

Alex Rolfini, attaccante del Vicenza in gol contro il Milan ieri in amichevole, ha commentato la sfida con i rossoneri persa per 1-6. Queste le dichiarazioni del capocannoniere della scorsa Serie C con la maglia dell'Ancona-Matelica nel post-partita: "I gol in amichevole non contano ma quello di oggi è una bella soddisfazione, stiamo lavorando sull'intesa con i compagni e giorno dopo giorno ci conosciamo sempre di più. La mia prima volta al Menti? È stato bellissimo, Curva e stadio spettacolari. Milan? Bello confrontarsi con loro, hanno vinto loro l'anno scorso lo scudetto, ci siamo confrontati davvero con il top del top in Italia, quindi è stato bellissimo, emozionante e niente, loro sono molto più forti".