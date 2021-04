Vianello: “Un mese fa ce la giocavamo con il Manchester, oggi invece…”

Le ultime notizie sul Milan. Andrea Vianello, direttore di RaiNews24 e tifoso rossonero, ha parlato del momento negativo del Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto in live sul canale ufficiale del Milan su Twitch, Andrea Vianello, direttore di RaiNews24 e tifoso rossonero, ha parlato del momento negativo della squadra di Pioli. Queste le sue parole.

La sua delusione: "Un mese fa facevamo una gara contro la seconda squadra d’Inghilterra in cui eravamo padroni: il Manchester. La delusione c’è, ma dobbiamo andare sempre avanti perché un mese fa eravamo lì e non vedo perché non possiamo tornare ad essere la stessa squadra. C’è bisogno di testa, gambe e cuore. Spero che ci sia soprattutto il cuore, perché è con quello che vinci".

Il motivo del declino: "Oggi ho letto un’analisi di Mario Sconcerti, a parte una battuta sui rigori che non ce la faccio più. I nostri rigori sono tutti giusti, inoltre abbiamo anche preso venti pali. Quando facevo le medie ero in classe con Paolo Bonolis, l’Inter aveva vinto un derby 1-0 con un rigore, eravamo quasi arrivati alle mani. Questa cosa dei rigori ha stancato. Tornando all’analisi di Sconcerti ho letto che il nostro gioco è molto dispendioso, è come se Pioli avesse creato una squadra che se è in forma deve giocare molto bene, altrimenti ci sono dei problemi. Poi non c’è dubbio che col Sassuolo poteva finire 2-0, siamo arrivati ad essere la squadra migliore di tutto l’anno scorso senza che neanche lo sapessimo. Poi qualcosa è successo. Nella partita di Roma (contro la Lazio, ndr) è vero che la seconda rete era da annullare ma ultimamente prendiamo sempre troppi gol. Ora comunque dobbiamo solo guardare avanti anche se il momento è complicato e il calendario degli altri è molto buono, soprattutto quello del Napoli.

"Sicuramente è complicata, però siamo lì e ce la possiamo giocare. Possiamo vincere, fino a poco tempo fa è successo. Siamo in quattro per due posti. Però diciamo che l’idea che la Juve non arrivi in Champions mi sembra complicato, però può succedere di tutto. Dobbiamo seguire il tutto passo dopo passo, ora testa a sabato. Il Benevento gioca bene, noi generalmente giochiamo bene con chi gioca a viso aperto. Torna Ibrahimovic. È vero che tante volte abbiamo detto che senza Ibra abbiamo fatto punti, ma nell’ultimo mese no. Da un po' è difficile che andiamo in area come ci andavamo prima, con un gioco ficcante. Anche i pali che abbiamo preso li abbiamo presi quasi tutti prima. Dobbiamo riprendere ad entrare in area, ci vuole cattiveria. Se Ibra torna sul serio in queste cinque partite i nostri e gli altri lo guardano. Speriamo bene, Zlatan ora ritorna".

Una considerazione su Leao: "Leao per me è un talento che può avere una strada importante ma non lo vedo come 9 ma come seconda punta. Una cosa che un po’ rimprovero alla società è di non aver preso un attaccante anche di prospettiva perché ora non è facile trovarlo. Leao ogni tanto lo vedi che gli manca sempre quella cattiveria. Lui sorride… Mi piacerebbe vedere un sorriso a denti stretti. Ha bisogno di giocare tanti minuti, ma sulla fascia. Ha cambiato tante partite con le sue accelerazioni. Noi dobbiamo avere un altro Ibra, anche se non esiste un altro Ibra. All’inizio quando Ibrahimovic è arrivato vedeva Leao come un suo piccolo cucciolo, era nata un'intesa".