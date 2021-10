Verza: “Il Milan ha vinto contro una grande, ma la Juve sta tornando”

Vinicio Verza, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan dopo la grande vittoria contro l'Atalanta e della Juventus: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', Vinicio Verza ha parlato del Milan e della Juventus. Queste le parole dell'ex calciatore. "La rosa del Milan non è cambiata molto, sono stati presi giocatori che possono dare tanto per esperienza e mi auguro che possa esserci quel salto che è stato precluso l'anno scorso per mancanza di personalità o carenza della panchina. Le big hanno risposto bene e anche la Juve sta tornando. Il Milan ha vinto contro una grande e ha mandando un altro messaggio importante, spero che la rosa permetta ai rossoneri di arrivare fino in fondo ma intanto, ripeto, la ripresa della Juve fa capire che ci sono anche loro. Tonali? Devo dire che sta giocando molto bene e pare abbia recepito il suo ruolo nella squadra. Credo possa essere il perno su cui far girare il centrocampo anche se poi c'è Kessié che porta tanto in termini di qualità e quantità".