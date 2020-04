Vertice Spadafora-FIGC: “Nei prossimi giorni disposizioni per la ripartenza”

NEWS SERIE A – Si è concluso il vertice tra Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport del Governo Italiano, ed i massimi organismi calcistici del nostro Paese sulla ripartenza degli allenamenti per le società e dei campionati nazionali. Fonti sportive hanno riferito all’agenzia di stampa ‘ANSA‘ come non sia attesa per oggi una decisione sulle date. Al termine dell’incontro il Ministro Spadafora ha così commentato: “Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato Tecnico-Scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.

Alla riunione hanno partecipato: Gabriele Gravina, Presidente F.I.G.C. Marco Brunelli, Segretario Generale F.I.G.C. Cosimo Sibilia, Vice Presidente Vicario FIGC e Presidente Lega Nazionale Dilettanti, Renzo Ulivieri, Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio, Paolo Dal Pino, Presidente Lega Calcio Serie "A", Mauro Balata, Presidente Lega Calcio Serie "B", Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Damiano Tommasi, Presidente Associazione Italiana Calciatori, Marcello Nicchi, Presidente Associazione Italiana Arbitri, Maurizio Casasco, Presidente Federazione Medico Sportiva, Paolo Zeppilli, Presidente Commissione Medico Scientifica della F.I.G.C.: Francesco Vaia, Esperto della Commissione.