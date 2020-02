Verso Milan-Juventus, Pioli: “Il mio futuro non è la priorità”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ alla vigilia di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sul suo futuro: “Non mi interessano le voci, abbiamo tante partite da giocare. Il futuro non è la mia priorità”.

Sul derby e sul match di domani: “Sconfitta pesante per come è arrivata, ci ha fatto male perdere così. Giocare contro un avversario importante, ci può aiutare”.

Infine sull’obiettivo Coppa Italia: “La Coppa Italia è importante per tutti i club prestigiosi. Siamo stati bravi sin qui, ma non è sufficiente. Vogliamo arrivare fino in fondo”

