Verso Inter-Milan, Tassotti: “Per chi tiferò? La mia scelta è ovvia…”

ULTIME NEWS MILAN – Mauro Tassotti, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del Derby di questa sera tra Inter e Milan. Su chi farà il tifo l’ex giocatore e allenatore rossonero? La risposta è facilissima: “Se tiferò Milan? Ci mancherebbe. Sono stato al Milan per 36 anni, non posso fare altrettanto. Per fortuna non alleno un’altra squadra di club ma una Nazionale. Non faccio neanche fatica”. Anche un altro grande ex rossonero ha parlato del Derby: ecco le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

