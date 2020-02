Verso Inter-Milan, Albertini: “Sarà una partita bellissima stasera”

ULTIME NEWS MILAN – Demetrio Albertini non ha dubbi: stasera si assisterà ad una bellissima partita. Inter-Milan sarà garanzia di spettacolo per l’ex ‘Metronomo’ rossonero che, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha così presentato il Derby: “Sarà una partita bellissima stasera. L’Inter potrà raggiungere la Juventus, aspettiamo di vedere un grande Derby”. Intanto ecco cosa ha detto un altro grand ex del Milan sul Derby di questa sera contro l’Inter, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android