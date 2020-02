Verso Inter-Milan, Sensi: “Lavoro per esserci. Ibrahimovic? Un campione”

NEWS INTER – Stefano Sensi, classe 1995, centrocampista nerazzurro, è stato intervistato da ‘Sky Sport‘ a pochi giorni dal derby di Milano, l’atteso Inter-Milan di domenica sera a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Sensi:

Sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene, sto lavorando per essere al 100% al derby. Valuteremo giorno per giorno, ma voglio essere pronto. Ho sofferto nello stare fuori, questi infortuni mi hanno impedito di dare una mano alla squadra e di fare parte delle vittorie. Sono cose che fanno parte del nostro mestiere e bisogna affrontarle. Quando hai questi infortuni, vai alla ricerca della causa. Si lavora, sono concentrato sul lavoro, passo tutta la giornata al campo e lo farò anche in questi giorni per essere pronti per il derby”.

Sul paragone con Andrés Iniesta: “Frasi che fanno piacere, ma lui è un calciatore unico, non penso ce ne saranno altri come lui. Posso prendere ispirazione, perché abbiamo caratteristiche simili”.

Sulla lotta Scudetto: “Diamo il massimo a ogni partita per rimanere attaccati alla Juventus. C’è anche la Lazio. Lavoriamo per migliorare gli errori e per fare più punti possibile”.

Su Zlatan Ibrahimovic avversario nel derby: “Paura no, ma bisogna stare attenti, perché è un campione. È un giocatore che ha alzato la concentrazione a tutto il Milan e si è visto nelle ultime partite. Ma noi abbiamo entusiasmo e voglia di lavorare, prepareremo bene la partita come sempre, come tutte le altre. Poi è chiaro che è un derby, una partita a sé, dove non contano sicuramente tattica e moduli, ma si vincerà con il cuore: ce la metteremo tutta”.

Su Christian Eriksen: “E’ un giocatore di qualità, sul campo fa vedere le sue qualità. E’ al top da anni e di sicuro ci darà una mano. C’è già comunicazione, anche se non parla ancora italiano”.

Su Antonio Conte: “È sempre carico, indipendentemente da chi affrontiamo. Ovvio che un derby è sempre un derby. Oggi era il primo giorno della settimana, è ancora tranquillo. Ci dà la carica giusta, l’entusiasmo, e ci dice sempre quello che dobbiamo fare, in modo da non sbagliare in campo.

Sul dubbio Samir Handanovic: “Handanovic lavorerà per esserci al derby, ma Daniele Padelli è un grande portiere. Siamo contenti anche se giocherà lui”. Giornata di presentazione, intanto, anche in casa Milan, con il nuovo arrivato Alexis Saelemaekers: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

