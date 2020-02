Verso Inter-Milan, Bonolis: “Ho sensazioni positive per il Derby”

ULTIME NEWS MILAN – Cresce sempre di più l’attesa per Inter-Milan, in programma questa sera a San Siro alle ore 20:45. Del Derby ha parlato Paolo Bonolis che, ai microfoni di ‘Sky Sport”, si è detto positivo sull’esito del match: “Il Derby? Ho sensazioni positive, come giusto averle avute nel corso della stagione. L’Inter entra in campo con la consapevolezza nei propri mezzi. La partita è difficilissima, ma i nerazzurri entrano in campo con la fiducia di poterlo fare”. Intanto occhio alle parole dell’agente di Thiago Silva su un possibile ritorno al Milan, continua a leggere >>>

