Verso Inter-Milan, Bergomi: “Al primo Derby con Sacchi non siamo esistiti”

ULTIME NEWS MILAN – Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter, ha parlato delle sue esperienze nei Derby ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’. Una in particolare gli è rimasta impressa: la prima stracittadina di Arrigo Sacchi come allenatore del Milan: “Il primo anno di Sacchi al Milan. Non superammo la metà campo, in quel derby non siamo mai esistiti”. Intanto ecco dieci curiosità che riguardano il match di stasera Inter-Milan, continua a leggere >>>

