Verso Fiorentina-Milan, Orlando: “Pioli serioso, intellettuale e moderato”

NEWS MILAN – Massimo Orlando, ex attaccante della Fiorentina ed ex compagno di squadra di Stefano Pioli in viola negli anni Novanta, ha parlato dell’attuale tecnico rossonero ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Orlando su Pioli:

“Rispetto a Giuseppe Iachini, Pioli è più serioso, un ‘intellettuale’, un moderato. Sono due persone che apprezzo tanto e vederli in questa sfida mi dà grande gioia. Difetti? Difficile dirlo, ma semmai Pioli era più permaloso. Lui e Iachini si conoscono bene e potrebbero anche annullarsi a vicenda”. Per conoscere altri aneddoti sul passato del Pioli calciatore, continua a leggere >>>

